أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قفزت أسعار النفط حوالي دولارين متعافية من جلستين من الخسائر، مع صعود بورصة وول ستريت بفعل بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، بينما تزايد تفاؤل المستثمرين بأن اجتماعا مزمعا بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يخفف التوترات الجيوسياسية.