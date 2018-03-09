وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن "سوء استخدام بند الأمن القومي من قبل الولايات المتحدة يشكل هجومًا متعمدًا على النظام التجاري المتعدد الأطراف (...) وسيكون له بالتأكيد تأثير خطير على نظام التجارة العالمي".



وأضافت الوزارة أن "الصين تعارض ذلك بشدة".



وقبل ذلك، كان الوزير البريطاني للتجارة الدولية ليام فوكس قد انتقد مساء الخميس قرار الولايات المتحدة فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم، قائلا إن ذلك يشكل "طريقة سيئة" لإدارة الأعمال التجارية.



كما اعتبرت اليابان الجمعة ان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على استيراد الصلب والألمنيوم "مؤسفة"، قائلا إن هذا الإجراء يمكن أن يكون له "تأثير خطير" على العلاقات الاقتصادية بين طوكيو وواشنطن.



وفي وقت سابق أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ان فرنسا "تأسف" لإعلان ترامب فرض رسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم.



ووقع ترامب الخميس قرار فرض رسوم جمركية من 25في المئة و10 في المئة على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلا التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.



وقال البيت الأبيض إن القرار سيصبح نافذا بعد 15 يوما.

وأوضح مسؤول أميركي أن القرار يستثني كندا والمكسيك في الوقت الحالي" وأن الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة يمكن أن يتفاوضوا لتجنب الرسوم.