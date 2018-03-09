أبو ظبي - سكاي نيوز عربية وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار فرض رسوم جمركية من 25% و10% على واردات الصلب والألمنيوم على التوالي، متجاهلا تحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل.
في عام 2017، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 37,8%..
وبلغت واردات الألمنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 %..
في ما يلي البلدان العشرة الأولى من حيث إجمالي الواردات وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية للعام 2017 :
الجهات المصدرة للصلب:
|كندا
|15,6%
|5,2 مليار دولار
|البرازيل
|9,1%
|3 مليار دولار
|كوريا الجنوبية
|8,3%
|2,8 مليار دولار
|روسيا
|8%
|2,7 مليار دولار
|المكسيك
|7,1%
|2,4 مليار دولار
|اليابان
|4,8%
|1,6 مليار دولار
|ألمانيا
|4,6%
|1,5 مليار دولار
|تركيا
|3,7%
|1,2 مليار دولار
|تايوان
|3,7%
|1,2 مليار دولار
|جنوب أفريقيا
|2,9%
|982 مليون دولار
* اما الصين، هدف إدارة ترامب، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% (900 مليون دولار)
الجهات المصدرة للألمنيوم:
|كندا
|40%
|7 مليار دولار
|الصين
|9,7%
|1,7 مليار دولار
|روسيا
|9,1%
|1,6 مليار دولار
|الإمارات
|8%
|1,4 مليار دولار
|البحرين
|3,5%
|602 مليون دولار
|الأرجنتين
|3,2%
|392 مليون دولار
|ألمانيا
|2,3%
|392 مليون دولار
|الهند
|2,1%
|371 مليون دولار
|أستراليا
|2,1%
|362 مليون دولار
|جنوب أفريقيا
|2%
|340 مليون دولار