في عام 2017، بلغ إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصلب 33,46 مليار دولار مقابل 24,28 مليار دولار عام 2016، بزيادة نسبتها 37,8%..

وبلغت واردات الألمنيوم 17,31 مليار دولار مقابل 13,14 مليار بزيادة حجمها 31,7 %..

في ما يلي البلدان العشرة الأولى من حيث إجمالي الواردات وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأميركية للعام 2017 :

الجهات المصدرة للصلب:

كندا 15,6% 5,2 مليار دولار البرازيل 9,1% 3 مليار دولار كوريا الجنوبية 8,3% 2,8 مليار دولار روسيا 8% 2,7 مليار دولار المكسيك 7,1% 2,4 مليار دولار اليابان 4,8% 1,6 مليار دولار ألمانيا 4,6% 1,5 مليار دولار تركيا 3,7% 1,2 مليار دولار تايوان 3,7% 1,2 مليار دولار جنوب أفريقيا 2,9% 982 مليون دولار

* اما الصين، هدف إدارة ترامب، فإنها تحتل المرتبة 11 مع 2,7% (900 مليون دولار)

الجهات المصدرة للألمنيوم: