وذكرت المفوضية أن "المملكة المتحدة أبلغت منذ 2007 بمخاطر حدوث احتيال مرتبطة باستيراد أنسجة وأحذية من جمهورية الصين الشعبية وطلب منها اتخاذ إجراءات مناسبة لمراقبة هذه المخاطر، لكنها أهملت التدخل لمنع الاحتيال".

وأضافت أنه "على المملكة المتحدة تحمل النتائج المالية لانتهاكاتها لقواعد الاتحاد".

ويأتي إطلاق هذه الاجراءات قبل عام تقريبا من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي وبينما بدأ الجانبان مناقشة خطوط علاقاتهما المستقبلية.