وكان البنك المركزي في تونس رفع سعر الفائدة إلى 5.75 في المئة من خمسة في المئة، يوم الاثنين، حسب ما نقلت "رويترز".

وقال العباسي إن مؤشرات تونس الاقتصادية "مخيفة" وتعكس عمق الأزمة في البلاد، ونبه إلى أن عجز ميزان المعاملات الجارية بلغ عشرة بالمئة للمرة الأولى، وفق الوكالة.

وأضاف أن البنك لا يمكنه "الدفاع عن الدينار" في ظل تراجع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى لا يكفي إلا لتغطية واردات أقل من 80 يوما.