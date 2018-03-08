وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1324.41دولار للأوقية (الأونصة) في أوخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 26 فبراير عند 1340.42 دولار للأوقية.



وانخفضت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل نيسان 0.6 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1327.60 دولار للأوقية.



وقال جوردان إليسيو كبير الاقتصاديين لدى ايه.بي.سي بوليون لتجارة الذهب "التقلب في الأصول عالية المخاطر والمخاوف من تداعيات النبرة التي يتحدث بها ترامب عن الرسوم ساهما في دفع الذهب للصعود".



وهبطت الأسهم العالمية والدولار بعد استقالة جاري كوهن المستشار الاقتصادي لترامب وأحد أكبر المؤيدين للتجارة الحرة، بعدما قال الرئيس إنه متمسك بخطط فرض رسوم استيراد وصفها بعض معارضيها بأنها أول رصاصة في حرب تجارية عالمية.



كان ترامب قال الخميس الماضي إن من المقرر الإعلان رسميا هذا الأسبوع عن رسوم نسبتها 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على منتجات الألومنيوم.



وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 16.48 دولارللأوقية، بعدما لامست في الجلسة السابقة أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين.



وانخفض البلاتين 1.7 بالمئة إلى 952.20 دولار للأوقية بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في شهرين عند 945.70دولار.



وتراجع البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 968.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوى منذ التاسع من فبراير عند 961.55 دولار.



