وأورد "يوروستات"، في بيان، أنه "مقابل كل يورو كسبه رجل، كسبت المرأة 84 سنتا" في ذلك العام، كما أن الفروق بلغت أكثر من 20 في المئة في عديد من البلدان مثل أستونيا 25.3 في المئة، وتشيكيا 21.8 في المئة وألمانيا 21.5 في المئة وبريطانيا 21 في المئة والنمسا 20.1 في المئة.

في غضون ذلك، تقاربت أجور النساء والرجال مع فروقات أقل؛ مثلما هي الحال في رومانيا (فارق 5.2 في المئة) وإيطاليا (5.3 في المئة) ولوكسمبورغ (5.5 في المئة).

وفي بلجيكا وبولندا وسلوفينيا وكرواتيا كان الفارق في الأجور أقل من 10 في المئة، أما في فرنسا فكان الفارق 15.2 في المئة.

وتراجع الفارق في الأجور في الاتحاد الأوروبي بمعدل 0.6 نقطة مئوية بين 2011 و2016.

وتقلص الفارق بشكل خاص في رومانيا والمجر وإسبانيا والنمسا، لكن الفروق تزايدت في بعض البلدان مثل البرتغال وسلوفينيا.