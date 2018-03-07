وأظهرت بيانات البنك المركزي الأربعاء تراجع الاحتياطيات 27 مليار دولار، إلى 3.134 تريليون دولار، مقارنة مع زيادة 21.5 مليار دولار في يناير الماضي.

وكان اقتصاديون، استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا انخفاض الاحتياطيات مليار دولار في فبراير إلى 3.160 تريليون دولار.

وأدى نزوح رؤوس الأموال مبعث خطر رئيسي للصين أوائل 2017، لكن مزيجا من تشديد القيود الرأسمالية وانخفاض الدولار ساعد اليوان على الانتعاش بقوة، مما عزز الثقة في الاقتصاد.

وانخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 78.064 مليار دولار بنهاية فبراير، من 79.675 مليار في نهاية يناير.