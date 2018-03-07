وأوضح المراسل أن المعتصمين يسعون للتوصل إلى حلول تقضي بتشغيلهم بشركة فوسفات قفصة أو المؤسسات التابعة لها و المتعاونة معها، معلنين، بالوقت نفسه، أنهم مستعدون للعودة إلى الاعتصام مجددا في حال عدم التوصل إلى حلول لأزمة التشغيل، أو عدم الحصول على ضمانات جدية تستجيب لطلباتهم.

وبتعليق الاعتصام يستأنف إنتاج و نقل الفوسفات، الأربعاء، بالحوض المنجمي.

وكان نشاط شركة فوسفات قفصة توقف منذ شهر ينار الماضي بسبب اعتصامات بموقع استخراج الفوسفات ووحدات إنتاجه.